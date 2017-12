Die True Metal-Begründer MANOWAR mussten ihre für den 15. und 16. Dezember geplanten Konzerte der "Final Battle World Tour" leider verschieben. Als Grund für den Ausfall der letzten beiden Shows der Tour geben die Herren eine Lebensmittelvergiftung von Bandchef Joey DeMaio an. Die Konzerte sollen jedoch baldmöglichst nachgeholt werden, Tickets behalten ihre Gültigkeit.

"Wegen einer Lebensmittelvergiftung und daraus resultierender Dehydrierung befindet sich Joey DeMaio leider in ärztlicher Pflege. Ihm wurde geraten, weder zu reisen noch aufzutreten. Aus diesem Grund müssen die letzten beiden Konzerte der "Final Battle"-Welttournee leider verschoben werden.



Joey wird sich vollkommen erholen und mit ausreichend Ruhe und der richtigen Behandlung wird er uns bald wieder in die Schlacht führen.



Fans, die sich Tickets für die Konzerte in Stuttgart am 15. oder 16. Dezember gekauft haben, bitten wir um etwas Geduld. Behaltet Eure Karten während wir daran arbeiten, diese beiden Shows so schnell wie möglich nachzuholen."