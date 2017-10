Schockrocker MARILYN MANSON hat seinen langjährigen Bassisten und Sidekick Jeordie White, besser bekannt als Twiggy Ramirez, aus seiner Band entlassen, nachdem dieser von seiner ehemaligen Freundin, Jessicka Addams von der Riot Grrrl-Band JACK OFF JILL, öffentlich der Vergewaltigung beschuldigt worden war.



White hatte MARILYN MANSON zunächst im Jahre 2003 verlassen, aber sich der Band fünf Jahre später zu den Aufnahmen des Albums "The High End Of Low" erneut angeschlossen.