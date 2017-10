Das neue Musikvideo von Schockrocker MARILYN MANSON zu dem neuen Song "SAY10" kann hier in Augenschein genommen werden.

Mitgewirkt bei dem Clip hat Hollywoodstar und MANSON-Kumpel Johnny Depp.



"SAY10" stammt vom aktuellen MARILYN MANSON-Album, "Heaven Upside Down", das am 06. Oktober 2017 veröffentlicht wurde.