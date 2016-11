Der ehemalige MEGADETH-Gitarrist MARTY FRIEDMAN wurde am Freitag, dem 4. November 2016, von der japanischen Regierung zum Kulturbotschafter ernannt. Er wird nun also im Vorfeld der olympischen und paralympischen Spiele in Japan im Jahr 2020 in offizieller Kapazität als Botschafter der Tradition Japans unterwegs sein.