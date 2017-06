Der ehemalige MEGADETH-Gitarrist MARTY FRIEDMAN wird am 4. August ein neues Album mit dem Titel "Wall Of Sound" veröffentlichen. Mit "Self Pollution" gibt es bereits einen ersten Song der kommenden Platte des Saitenhexers zu hören:







01. Self Pollution

02. Sorrow And Madness [Feat. Jinxx]

03. Streetlight

04. Whiteworm

05. For A Friend

06. Pussy Ghost [Feat. Shiv Mehra]

07. The Blackest Rose

08. Something To Fight [Feat. Jørgen Munkeby]

09. The Soldier

10. Miracle

11. Last Lament