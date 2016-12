Gitarrist Rick Rozz DeLillo und Sänger Kam Lee haben sich doch tatsächlich zusammengerauft und eine runderneuerte Version von MASSACRE am Start.

Mit von der Partie sind noch Rozz' Bandkollegen von THE END, Basser Michael Grim und Trommler Mike Mazzonetto.



MASSACRE werkeln derzeit an Plänen für Tourneen durch die USA, Europa und Lateinamerika, um das "From Beyond"-Klassikeralbum, sowie "einige alte Klassiker" von DEATH und der DEATH-Vorläuferkapelle MANTAS auf die Bühne zu bringen.



MASSACREs letzte Inkarnation hatte neben Rozz und Mazzonetto noch Bassist Terry Butler und den Sänger Ed Webb umfasst und hatte während ihrer immerhin vierjährigen Existenz im Jahre 2014 das "Comeback"-Album "Back From Beyond" via Century Media Records in den Handel gebracht.