MASTERPLANs neues Album “PumpKings” wurde am 28.07.2017 veröffentlicht. Passend dazu veröffentlicht die Band das Video "Mr.Ego".



Der Song aus der Feder Grapows wurde zur Single-Auskopplung des 1994er Helloween-Albums „Master Of The Rings“, mit dem die Band seinerzeit nicht nur zu ihrem traditionellen Stil zurückkehrte, sondern auch mit Andi Deris einen neuen Frontmann vorstellte.