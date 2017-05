Die Power Metaller MASTERPLAN, angeführt vom ehemaligen HELLOWEEN-Gitarristen Roland Grapow, werden am 30. Juni mit "PumKings" ein Album voller Coverversionen von Grapows früherer Band veröffentlichen. Dabei wird es sich nach Aussage des Gitarristen nicht um reine Neuaufnahmen, sondern um überarbeitete Versionen einiger Songs von den Alben "Pink Bupples Go Ape", "Chameleon", "Master Of The Rings","The Time Of The Oath" und "The Dark Ride" handeln:



01. The Chance

02. Someone's Crying

03. Mankind

04. Step Out Of Hell

05. Mr. Ego

06. Still We Go

07. Escalation 666

08. The Time Of The Oath

09. Music

10. The Dark Ride