Die Power Metaller MASTERPLAN haben den Release-Termin für ihr kommendes Album "Pumkings" neu festgelegt - die Platte wird nun nicht wir ursprünglich geplant am 30. Juni, sondern erst am 28. Juli in den Handel kommen. Bei "Pumkings" handelt es sich um eine Sammlung neu arrangierter HELLOWEEN-Songs aus der Zeit, als Bandgründer Roland Grapow noch bei den Kürbissen spielte.



01. The Chance

02. Someone's Crying

03. Mankind

04. Step Out Of Hell

05. Mr. Ego

06. Still We Go

07. Escalation 666

08. The Time Of The Oath

09. Music

10. The Dark Ride