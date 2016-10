Die Progressive Sludge Metaller von MASTODON sind derzeit mit Produzent Brendan O'Brien im Studio, um ihr neues Album, das voraussichtlich Anfang 2017 erscheinen soll, aufzunehmen.



O'Brien, der u.a. bereits AC/DC oder die STONE TEMPLE PILOTS produziert hat, ist bereits bei der MASTODON-LP von 2009, "Crack The Skye", beteiligt gewesen.

Aufgenommen wird in einem Studio in Atlanta und laut MASTODON-Gitarrist Bill Kelliher hat man mehr als elf Songs zur Verfügung, die bislang auf eine Spielzeit von über einer Stunde kommen.



Die immer noch aktuelle Scheibe, "Once More 'Round The Sun", wurde im Juni 2014 via Reprise Records in den Handel gebracht.