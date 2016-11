Die Progressive Metaller von MASTODON haben die Aufnahmen zum Nachfolger zu "Once More 'Round The Sun" von 2014 beendet.

MASTODON haben dazu erneut mit Produzent Brendan O'Brien kooperiert, der bereits bei der 2009er LP "Crack The Skye" mit von der Partie gewesen ist.



Aufgenommen wurde die neue Scheibe in Atlanta, der Mix wurde in Los Angeles erledigt und die LP soll Anfang 2017 in den Handel gelangen.