MASTODON haben eine Europa-Headliner-Tournee angekündigt, mit von der Partie werden RED FANG und RUSSIAN CIRCLES als Supportbands sein, außerdem tritt als langjähriger Freund der Band Scott Kelly von NEUROSIS im Rahmen eines Special-Setlist-Gigs mit auf.

Kelly ist bislang auf mehreren MASTODON-Songs bzw. auf sämtlichen Alben seit "Leviathan" von 2004 als Gastsänger in Erscheinung getreten, u.a. bei "Aqua Dementia", "Crystal Skull" [von der "Blood Mountain"-LP], dem Titeltrack von "Crack The Skye", aber auch auf "Spectrelight", "Diamond In The Witch House" und "Scorpion Breath" von der "The Hunter"-Scheibe, sowie auf "Once More 'Round The Sun" und dem aktuellen "Emperor Of Sand".



MASTODON-Tourdates:



Nov. 10 - Huxley - Berlin, Germany*+

Nov. 11 - Progresja - Warsaw, Poland*+

Nov. 13 - Gasometer - Vienna, Austria*

Nov. 14 - Herford-X - Herford, Germany*

Nov. 15 - AB - - Brussels, Belgium*

Nov. 17 - Melkweg - Amsterdam, Holland*

Nov. 19 – Munchenbrewery - Stockholm, Sweden*

Nov. 20 - Sentrum Scene - Oslo, Norway*

Nov. 22 - Vega Main Hall - Copenhagen, Denmark*

Nov. 23 - Haus Auense - Leipzig, Germany*

Nov. 24 - Lucerna Music Bar - Prague, Czech Republic*

Nov. 25 - Tonhalle - Munich, Germany*

Nov. 27 - Live Club - Milan, Italy*

Nov. 28 - Komplex - Zurich, Switzerland*

Nov. 29 - Elysee Montmatre - Paris, France*

Nov. 30 - Rockhall Club - Luxembourg *

Dec. 02 - Great Hall - Cardiff, Wales

Dec. 04 - Civic Hall - Wolverhampton, England

Dec. 05 - Rock City - Nottingham, England

Dec. 06 - Northumbria Uni - Newcastle, England

Dec. 07 - Barrowland - Glasgow, Scotland

Dec. 09 - Manchester Academy - Manchester, England

Dec. 10 - Brixton Academy - London, England



* w/ Scott Kelly [NEUROSIS]

+ w/ RUSSIAN CIRCLES





"Emperor Of Sand", die aktuelle MASTODON-LP wurde im "The Quarry Recording Studio" in Kennesaw, nahe Atlanta zusammen mit Produzent Brendan O'Brien (PEARL JAM, NEIL YOUNG, AC/DC, RAGE AGAINST THE MACHINE) aufgenommen, der bereits bei der 2009er Scheibe "Crack The Skye" mit im Boot gewesen ist.