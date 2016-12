Die norwegischen Black Metal-Urgesteine MAYHEM werden am 16. Dezember ein Live-Album mit dem Titel "De Mysteriis Dom Sathanas Alive" veröffentlichen. Aufgenommen wurde das Material im vergangenen Jahr während eines Auftritts der Truppe im schwedischen Norrköping, wo die Band als Headliner auf dem "Black Christmass Festival" spielte und zum ersten Mal ihr Album "De Mysteriis Dom Sathanas" in voller Länge zum Besten gab.



01. Funeral Fog

02. Freezing Moon

03. Cursed In Eternity

04. Pagan Fears

05. Life Eternal

06. From The Dark Past

07. Buried By Time And Dust

08. De Mysteriis Dom Sathanas