Die aus dem BEHEMOTH-Frontmann Adam "Nergal" Darski sowie den britisch-polnischen Musiker John Porter bestehenden ME AND THAT MAN haben mit "My Church Is Black" ein neues Video veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem Debüt-Album "Songs Of Love And Death", das ab dem 24. März erhältlich sein wird.







01. My Church Is Black

02. Nightride

03. On The Road

04. Cross My Heart And Hope To Die

05. Better The Devil I Know

06. Of Sirens, Vampires and Lovers

07. Magdalene

08. Love & Death

09. One Day

10. Shaman Blues

11. Voodoo Queen

12. Get Outta This Place

13. Ain't Much Loving