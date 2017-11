Die EMP Label Group, das US-Label von MEGADETH-Bassist David Ellefson, wird Combat Records, das legendäre Punk-/Thrash Metal-Label aus den 80er Jahren, wieder aufleben lassen, bei dem seine Stammband ihrer Karriere gestartet hatte.



Bei Combat waren seinerzeit nicht nur MEGADETH, sondern auch Bands wie HELSTAR, CIRCLE JERKS, EXODUS oder NUCLEAR ASSAULT unter Vertrag.



Nach mehreren Besitzerwechseln und versuchten Relaunches wurde Combat Mitte 2000 abgewickelt und der Labelkatalog von Sony übernommen.

Ellefson und sein Kompagnon, Thom Hazaert, planen die Rückkehr von Combat für 2018 als Sublabel der EMP Label Group.

Zunächst soll nächstes Jahr das neue Studio-Album der NWOBHM-Recken RAVEN und eine limitierte B-Seiten-Compilation von HELSTAR veröffentlicht werden.



Combat wird via der EMP Label Group bzw. via Amped Distribution in Nordamerika und in Europa via SPV in die Läden gebracht.