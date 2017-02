Die u.a. um Mitglieder von BOLT THROWER und BENEDICTION formierten Death Metaller MEMORIAM haben einen weiteren Trailer zu ihrem kommenden Album "For The Fallen" ins Netz gestellt. Die Platte selbst erscheint am 24. Mai über Nuclear Blast.













01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

05. Flatline

06. Surrounded [By Death]

07. Resistance

08. Last Words