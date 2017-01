Die britischen Death Metaller MEMORIAM, in deren Reihen u.a. der frühere BOLT THROWER-Fronter Karl Willets sowie der ebenfalls aus jener Band rekrutierte Gitarrist Andy Whale neben Basser Frank Healy [u.a. BENEDICTION] beschäftigt sind, werden ihr Debüt-Album "For The Fallen" am 24. März über Nuclear Blast veröffentlichen. Mit "Reduced To Zero" gibt es schon einen ersten Höreindruck:







01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

05. Flatline

06. Surrounded [By Death]

07. Resistance

08. Last Words