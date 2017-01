MEMORIAM, die neue Death Metal-/Grindcore-Supergroup aus Birmingham um Sänger Karl Willets (BOLT THROWER), Basser Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Gitarrist Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) und Drummer Andy Whale (BOLT THROWER), wird ihr Debüt, "For The Fallen", am 24. März 2017 via Nuclear Blast Records veröffentlichen.

Das Album-Artwork stammt von Coverkünstler Dan Seagrave (u.a. BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION) und hier gibt es einen ersten Trailer zu "For The Fallen", in dem die Bandmitglieder über Gründung von MEMORIAM sprechen:







"For The Fallen"-Trackliste:



01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

05. Flatline

06. Surrounded (By Death)

07. Resistance

08. Last Words