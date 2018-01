MEMORIAM, die Old School-Death Metal-Band um Frontmann Karl Willets [BOLT THROWER], Basser Frank Healy [BENEDICTION, CEREBRAL FIX], Gitarrist Scott Fairfax [CEREBRAL FIX] und Drummer Andy Whale [BOLT THROWER], wird ihr zweites Album, "The Silent Vigil", am 23. März 2018 via Nuclear Blast veröffentlichen.



Das Artwork wird erneut von Cover-Künstler Dan Seagrave [u.a. BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION] stammen und das "The Silent Vigil"-Tracklisting liest sich wie folgt:



01. Soulless Parasite

02. Nothing Remains

03. From the Flames

04. The Silent Vigil

05. Bleed The Same

06. As Bridges Burn

07. The New Dark Ages

08. No Known Grave

09. Weaponised Fear