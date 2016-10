Die hessischen Melodic-Metaller MERCURY FALLING veröffentlichten am 13. Mai 2016 ihr aktuelles Album „Introspection“. Aus diesem Werk gibt es nun die zweite Songauskoppelung "King For One Day", und zwar in Form eines Lyric-Videos.









Zudem sind MERCURY FALLING in diesem und auch im nächsten Jahr LIVE zu sehen und zu hören.



Hier die bereits bestätigten Termine ihrer „Introspection“-Tour:





14.10.2016 Kiel – Pumpe



04.11.2016 Fulda – Kreuz



19.11.2016 Eschwege – Juze



21.01.2017 Peine – Garage



04.02.2017 Frankfurt – Bett



11.02.2017 Bad Hersfeld – Buchcafe



24.02.2017 Mainz – Alexander The Great



25.02.2017 Hanau - Kuz