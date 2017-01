Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 35-jährigen Bestehen von Metal Blade Records im Jahr 2017 wird das Label während eines Festakts mit vielen Stars in die "Hall of Heavy Metal History" aufgenommen.



Das Event hat bereits am vergangenen Mittwoch, den 18. Januar 2017, im "Anaheim Expo Center" in Anaheim in Kalifornien stattgefunden.

Neben Moderationslegende Eddie Trunk wird es Auftritte von u.a. DIO DISCIPLES (Craig Goldy, Simon Wright, Scott Warren, Bjorn Englen, Tim 'Ripper' Owens und Joe Retta) sowie ROSS "THE BOSS" (mit MANOWAR-Ex-Gitarrist Ross 'The Boss' Friedman, Rhino, Sänger Marc Lopes und Mike LePond von SYMPHONY X) geben. Die Erlöse des Ganzen gehen an den "Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund" für den Kampf gegen Krebs.



2017 wurden in die "Hall of Heavy Metal History" aufgenommen:



- Ronnie James DIO, RAINBOW, BLACK SABBATH, DIO (Wendy Dio hat die Ehrung entgegen genommen)

- Metal Blade Records (Brian Slagel)

- SCOPRIONS (Drummer Mikkey Dee)

- "Rainbow Bar and Grill" (Besitzer Mikael Maglieri)

- Lemmy Kilmister, MOTÖRHEAD (Manager Todd Singerman)

- Ross "The Boss" Friedman, ehemals MANOWAR

- Rudy Sarzo, ehemals OZZY ORNE bzw. ex-WHITESNAKE

- Frankie Banali von QUIET RIOT ( die Band selbst wird zu ihrem 33. Geburtstag als erste Metal-Combo mit Nr.-1-Status aufgenommen)

- Vinny Appice, ehemals BLACK SABBATH, DIO

- Don Airey von DEEP PURPLE

- Andy Zildjian, Präsident/CEO von Sabian Cymbals

- Randy Rhoads (vertreten von seinen Hinterbliebenen)



Metal Blade Records CEO/-Gründer Brian Slagel sagt dazu: "Wir fühlen uns zutiefst geehrt von unserer Aufnahme in diese Ruhmeshalle. Ich erstarre vor Ehrfurcht angesichts der anderen, die mit uns aufgenommen werden, und bin jedem, der seinen Beitrag dazu geleistet hat, sehr dankbar. Hoch die Tassen für alle, die hinter der "Hall of Heavy Metal History" stehen!"