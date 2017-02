METAL CHURCH freuen sich, ankündigen zu können, dass sie diesen Sommer für sechs Shows nach Deutschland zurückkehren werden.



Die Band wird bei diesen Konzerten einmal mehr ihr aktuelles Studioalbum »XI«, das letztes Jahr via Nuclear Blast veröffentlicht wurde, vorstellen.



METAL CHURCHs Gitarren-Maestro Kurdt Vanderhoof kommentiert die Bekanntgabe:

„Die METAL CHURCH-Fans dort drüben haben uns schon immer mit offenen Armen empfangen, ihre Leidenschaft und Liebe für den Heavy Metal ist einfach unvergleichlich!"



METAL CHURCH

w/ special guest



10.06. D Bremen - Tivoli

12.06. D Aschaffenburg - Colos-Saal

13.06. D München - Backstage

14.06. D Stuttgart - dasCann

17.06. D Neunkirchen - Stummsche Reithalle

10.08. D Nürnberg - Hirsch



Weitere METAL CHURCH-Termine:



25.03. UK Pwllheli - Hammerfest



w/ ALTER BRIDGE, IN FLAMES

02.05. USA Sayreville, NJ - Starland Ballroom

03.05. USA Providence, RI - Lupo's Heartbreak Hotel

09.05. USA Baltimore, MD - The Hippodrome

11.05. USA Stroudsburg, PA - Sherman Theater

17.05. USA Milwaukee, WI - The Rave



09.06. S Sölvesborg - Sweden Rock Festival

11.06. NL Eindhoven - Dynamo

16.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

18.06. F Clisson - Hellfest

20.06. UK London - Underworld

21.06. UK Glasgow - Audio

22.06. UK Belfast - Limelight 2

23.06. IRL Dublin - Voodoo Lounge

24.06. UK Bristol - Thekla

30.06. E Barcelona - Rock Fest

15.07. USA Bridgeview, IL - Chicago Open Air

05.08. F St.-Maurice-De-Gourdans - Sylak Open Air

09./10.08. CZ Jaromer - Brutal Assault

11.08. NL Leeuwarden - Into The Grave

12.08. P Vagos - Vagos Metal Fest

07.09. USA Atlanta, GA - ProgPower USA XVIII