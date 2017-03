METAL CHURCH werden am 28. April 2017 das Live-Album "Classic Live" via Rat Pak Records veröffentlichen.

Produziert hat Mainman/Gitarrist Kurdt Vanderhoof und präsentiert werden neun METAL CHURCH-Klassiker live aufgenommen auf der letztjährigen Tour. Als Extra ist auch noch eine neu eingespielte Studio-Version von "Fake Healer" als Duett mit dem aktuellen QUEENSRŸCHE-Sänger Todd La Torre.



Hier das offizielle Video zur neuen "Fake Healer"-Version:









"Classic Live" wird via Rat Pak Records als Vinyl und CD erhältlich sein und die Trackliste liest sich wie folgt:



01. Beyond The Black

02. Date With Poverty

03. Gods Of A Second Chance

04. In Mourning

05. Watch The Children Pray

06. Start The Fire

07. No Friend Of Mine

08. Badlands

09. Human Factor

10. Fake Healer (Bonus-Studiotrack) (feat. Todd La Torre)

11. Badlands (2015 Studio-Version) (Vinyl only)



Das immer noch aktuelle, bereits elfte METAL CHURCH-Album, "XI", wurde im März 2016 via Rat Pak Records in den Handel gebracht und ebenfalls von Vanderhoof produziert.