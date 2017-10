Bei dem aktuellen METAL CHURCH-Drummer Stet Howland [ex-W.A.S.P.-] ist mittlerweile die Diagnose eines großzelligen B-Zell-Lymphoms, einer aggressiven Form des Non-Hodgkin-Lymphoms, festgestellt worden.



Howland befindet sich bereits in stationärer Behandlung und muss sich derzeit weiter einer aggressiven Chemotherapie unterziehen, die aber gut anzusprechen scheint.

Die genannte Lymphomform ist in fast 80% der Fälle heilbar und Howland soll bereits in der nächsten Woche entlassen werden können.