Hier gibt es das neue Video zu dem METAL CHURCH-Song "Reset".

Der Track stammt vom immer noch aktuellen, mittlerweile elften Album der Band,"XI", das am 25. März 2016 via Rat Pak Records veröffentlicht wurde.

Regie beim Videodreh hat Gitarrist Kurdt Vanderhoof geführt, koproduziert hat Chris "The Wizard" Collier.



METAL CHURCH haben unterdessen Stet Howland (ex-W.A.S.P.) als neuen Drummer rekrutiert, der zunächst auf den anstehenden Live-Gigs im Sommer Jeff Plate ersetzt, der jüngst seinen Hut genommen hatte.

Mainman/Hauptsongwriter Vanderhoof hat bestätigt, dass die Band bereits mit dem Schreiben von neuem Songmaterial für ein neues Album begonnen hat, das voraussichtlich 2018 erscheinen soll.