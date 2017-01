Für die Erstausgabe des METAL CRASH Festivals ist jetzt das Billing komplett. Das Indoorfestival findet am 07.10.2017 in den Hessenhallen in Gießen statt. Als Headliner konnten PRIMAL FEAR verpflichtet werden.



METAL CRASH Line Up:



PRIMAL FEAR

KISSIN' DYNAMITE

MYSTIC PROPHECY

REBELLION

SPITEFUEL

MERCURY FALLING