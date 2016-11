Getreu ihres Versprechens, zu jedem Song ihrer kommenden Platte "Hardwired... To Self-Destruct" einen Videoclip zu veröffentlichen, haben die Thrash Metal-Urgesteine METALLICA nun ein - durchaus humorvolles - Video zu ihrem Song "ManUnkind" sowie einen Clip zu "Confusion" und auch noch zu "Dream No More" ins Netz gestellt. Das neue METALLICA-Album erscheint am 18. November 2016.















Disc One



01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. Now That We're Dead

04. Moth Into Flame

05. Am I Savage?

06. Halo On Fire



Disc Two



01. Confusion

02. Dream No More

03. ManUNkind

04. Here Comes Revenge

05. Murder One

06. Spit Out The Bone



Disc Three [Deluxe Edition Only]



01. Lords Of Summer

02. Riff Charge [Riff Origins]

03. N.W.O.B.H.M. A.T.M. [Riff Origins]

04. Tin Shot [Riff Origins]

05. Plow [Riff Origins]

06. Sawblade [Riff Origins]

07. RIP [Riff Origins]

08. Lima [Riff Origins]

09. 91 [Riff Origins]

10. MTO [Riff Origins]

11. RL72 [Riff Origins]

12. Frankenstein [Riff Origins]

13. CHI [Riff Origins]

14. X Dust [Riff Origins]