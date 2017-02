Aufgrund einer Erkrankung ihres Frontmanns James Hetfield, die es für ihn unmöglich macht, zu singen, mussten METALLICA ihr Konzert am 5. Februar im dänischen Kopenhagen leider ausfallen lassen. Die Band äußerte sich dazu wie folgt:

"Mit großer Enttäuschung müssen wir Euch mitteilen, dass James' Gesundheit - besonders sein Hals - auch im Laufe des Samstages nicht besser geworden ist und sein Arzt ihm deshalb ausdrücklich verboten hat, auch nur einen einzigen Ton zu singen. Deshalb müssen wir das morgige Konzert leider auf den 2. September 2017 verlegen.



Unsere Woche hier in Kopenhagen hatten wir in unserem Kalender für lange Zeit besonders fett eingekreist - als besonderes Event nicht nur für unsere Freunde in Dänemark sonder auch für uns selbst, weil wir uns sehr darauf gefreut haben, im neuen Stadion mit Euch zu feiern.



An alle unter Euch, die gestern dabei waren: Es bedeutet uns sehr viel, dass Ihr uns den Mut zusprecht, weiterzumachen. Das hat uns die Welt bedeutet! Es zieht uns alle ziemlich runter, dass wir Euch nicht die volle METALLICA-Erfahrung bieten können. Das war eine der anstrengensten Shows, die wir je gespielt haben, aber Eure Liebe und Eure Unterstützung haben uns geholfen.



Wir wissen, dass viele von Euch schon längere Wege geplant hatten, um das Wochenende mit uns zu verbringen und diese Umstände tun uns sehr, sehr leid. Wir hoffen, dass Ihr im September wieder nach Kopenhaben kommen werden und wir werden unser bestes geben, um Euch an diesem Ersatztermin etwas Einzigartiges bieten zu könnnen! Und wir hoffen, dass ASPHYXION, die Band, die die Abstimmung für Sonntag gewonnen hat, auch im September Zeit für uns haben!



Vielen Dank für den Support, den Ihr uns in Dänemark stets entgegengebracht habt! Wir kommen wieder!"