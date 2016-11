Derzeit METALLICA, wo man nur hinschaut...

Hier wird ein Video zu dem Song "Murder One" präsentiert, Regie hat dabei Robert Valley geführt [u.a. GORILLAZ, "Tron: Uprising"-Serie] und es handelt sich dabei um ein Tribute an die verstorbene MOTÖRHEAD-Ikone" Lemmy" Kilmister, weswegen diverse seiner Songtitel darin verwendet werden.



METALLICA-Frontmann James Hetfield führt aus: "Murder One" war der Name von [Lemmy's] Verstärker, von seinem Lieblingsbühnenamp. Mann, ich habe es einfach geliebt, jede Nacht von dem Ding "ermordet" zu werden!

Er war eine solche Ikone, so eine Inspiration für uns als Band. Es würde uns schlicht und einfach nicht geben, wenn MOTÖRHEAD nicht gewesen wäre.

Dann zu sehen, dass dein Idol, dein unsterbliches Idol, tatsächlich doch sterblich ist, das hat uns [alle] ziemlich hart getroffen.

Von daher macht es nur Sinn für uns, ihn hier und jetzt die Ehre zu erweisen und zu zeigen, wieviel er für unser Leben bedeutet hat our lives."