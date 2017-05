METALLICA stehen derzeit in den Startlöchern zu ihrer "WorldWired 2017"-Tour durch Nordamerika [zusammen mit AVENGED SEVENFOLD, VOLBEAT und GOJIRA] und planen darum die Veröffentlichung ihrer "Fifth Member"-Show in der "Webster Hall" in New York City [vor gerade einmal 1500 Fans bzw. Fanclub-Mitgliedern] vom September 2016 als Live-Dreifach-Vinylversion.



Aufgenommen und gemixt wurde die Livescheibe vom gleichen Team, die auch die aktuelle METALLICA-LP, "Hardwired…To Self-Destruct", betreut hatten und die limitierte Dreifach-LP wird als 140-Gramm-Vinyl mit digitaler Downloadoption erhältlich sein.



Trackliste:



Disc One / Side A:



01. Breadfan

02. Holier Than Thou

03. Battery

04. Harvester Of Sorrow



Disc One / Side B:



01. Fade To Black

02. Moth Into Flame



Disc Two / Side C:



01. Sad But True

02. Orion



Disc Two / Side D:



01. One

02. Master Of Puppets



Disc Three / Side E:



01. For Whom The Bell Tolls

02. Enter Sandman

03. Encore Jam

04. Whiskey In The Jar



Disc Three / Side F:



01. Hardwired

02. Seek & Destroy





Hier ein Trailer zur Live-Scheibe: