Die kalifornischen Thrash Metal-Urgesteine METALLICA werden bei den diesjährigen Grammy-Verleihungen zusammen mit Popstar LADY GAGA auftreten, die bereits in etlichen Interviews verlauten ließ, dass sie ein großer Fan von Bands wie BLACK SABBATH oder IRON MAIDEN sei. METALLICA sind bei den Grammys mit dem Song "Hardwired" in der Kategorie "Best Rock Song" nominiert, wobei es als Überraschung kommt, dass Hetfield und Co. nicht in der Kategorie "Best Metal Performance" antreten.