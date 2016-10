METALLICA werden den Track "Atlas, Rise!" pünktlich zu "Halloween" veröffentlichen

Der Song ist der mittlerweile dritte Track von der Kommenden METALLICA-Scheibe, "Hardwired... To Self-Destruct", die via des bandeigenen Blackened Recordings-Labels am 18. November 2016 in die Läden kommen soll.

Um die 'TALLICA-Fans so richtig in "Halloween"-Laune zu bringen, können Interessierte ab Freitag, den 28. Oktober 2016, bereits in diesen ausgewählten Plattenläden weltweit eine limitierte Gratis-"Hardwired... To Self-Destruct"-"Halloween"-Maske abstauben, in der ein Zugangscode versteckt ist, mit dem man den neuen Track, "Atlas, Rise!", ganze 30 Minuten vor der offiziellen Veröffentlichung an "Halloween" anhören kann.



"Hardwired...To Self-Destruct" wurde produziert von Greg Fidelman zusammen mit James Hetfield und Drummer Lars Ulrich im bandeigenen Studio.