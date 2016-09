Die Bay Area Thrash-Urgesteine METALLICA haben mit "Moth Into Flame" einen weiteren Song von ihrem kommenden Album "Hardwired... To Self Destruct" nebst Video veröffentlicht. Die Platte selbst wird am 18. November in die Läden kommen.



Zu hören [und sehen] gibt es die neue Nummer auf der Homepage der Band.



Disc One



01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. Now That We're Dead

04. Moth Into Flame

05. Am I Savage?

06. Halo On Fire



Disc Two



01. Confusion

02. Dream No More

03. ManUNkind

04. Here Comes Revenge

05. Murder One

06. Spit Out The Bone



Disc Three [Deluxe Edition Only]



01. Lords Of Summer

02. Riff Charge [Riff Origins]

03. N.W.O.B.H.M. A.T.M. [Riff Origins]

04. Tin Shot [Riff Origins]

05. Plow [Riff Origins]

06. Sawblade [Riff Origins]

07. RIP [Riff Origins]

08. Lima [Riff Origins]

09. 91 [Riff Origins]

10. MTO [Riff Origins]

11. RL72 [Riff Origins]

12. Frankenstein [Riff Origins]

13. CHI [Riff Origins]

14. X Dust [Riff Origins]