Promotion ohne Ende: METALLICA haben offenbar tatsächlich zu jedem Song ihres kommenden Albums, "Hardwired… To Self-Destruct", bereits ein passendes Video parat, weil derzeit alle zwei Stunden ein neuer Clip auftaucht.

Damit bekommen die Fans - wie versprochen - die Möglichkeit, das neue METALLICA-Album bereits zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung am 18. November 2016 zu hören.



Regie bei den diversen Videos haben u.a. Jonas Åkerlund, die Fotografen Herring und Herring, Colin Hakes ("Hardwired"), Clark Eddy ("Atlas Rise"), Tom Kirk ("Moth Into Flame"), Claire Marie Vogel, Jessica Cope, Rob Valley, Phil Mucci und der bandeigene METALLICA-Videograf Brett Murray geführt.



Hier nun also das Video zu dem Track "Spit Out The Bone", bei dem o.g. Phil Mucci Regie geführt hat [u.a. DISTURBED, STONE SOUR, HIGH ON FIRE].







Der Nachfolger zu "Death Magnetic" aus dem Jahre 2008, "Hardwired...To Self-Destruct", wird aus zwei CDs bestehen, ganze 12 neue Songs mit fast 80 Minuten neuer Musik umfassen und wurde von Greg Fidelman zusammen mit James Hetfield und Lars Ulrich im bandeigenen Studio aufgenommen und produziert.