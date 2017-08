METALLICA planen die erneute Veröffentlichung ihres dritten Albums von 1986, "Master Of Puppets", Ende 2017 oder Anfang nächsten Jahres.

Wie bereits die beiden ersten Scheiben, das 1983er Debüt "Kill 'Em All" und "Ride The Lightning" von 1984, die beide bereits im Vorjahr als Re-Issues erschienen waren, wird auch "Master Of Puppets" in remasterter Version in diversen Formaten und als "Deluxe Boxset" erhältlich gemacht werden.



"Master Of Puppets" wurde seinerzeit am 24. Februar 1986 veröffentlicht, nachdem METALLICA einen Majorlabel-Deal mit Elektra Records an Land gezogen hatten und wurde seitdem alleine in den USA mehr als sechs Millionen Mal verkauft.