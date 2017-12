METALLICA liegen auf der diesjährigen "Forbes Magazine"-Liste der Großverdiener in der Musikindustrie immerhin auf Platz No. 10 mit satten 66,5 Millionen US-Dollar, knapp geschlagen von GUNS N' ROSES [mit 84 Millionen Dollar].



Der Europateil von METALLICAs aktueller "WorldWired"-Tour geht im Februar 2018 weiter, wobei das immer noch aktuelle, mittlerweile zehnte Studio-Album, "Hardwired... To Self-Destruct", das im November 2016 veröffentlicht wurde, promotet wird.