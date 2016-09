METALLICA haben die Arbeiten an ihrem mittlerweile zehnten Studio-Album, "Hardwired...To Self-Destruct", beendet, dass am 18. November 2016 via Blackened Recordings veröffentlicht werden soll.

Der Nachfolger zu "Death Magnetic" von 2008 wird aus zwei Scheiben bestehen, zwölf neue Songs und fast 80 Minuten an neuer Musik enthalten.



"Hardwired...To Self-Destruct" wurde von Greg Fidelman zusammen mit Frontmann James Hetfield und Drummer Lars Ulrich produziert und im bandeigenen Studio aufgenommen.



Die Deluxe-Version (erhältich als Download, CD und Mehrfach-Vinyl) des kommenden Tonträgers wird folgende Trackliste und Bonusinhalte umfassen:





Disc 01:

01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. Now That We're Dead

04. Moth Into Flame

05. Dream No More

06. Halo On Fire



Disc 02:

01. Confusion

02. ManUNkind

03. Here Comes Revenge

04. Am I Savage?

05. Murder One

06. Spit Out the Bone



Disc 03 (Bonus):

01. Lords of Summer

02. Ronnie Rising Medley

03. When a Blind Man Cries

04. Remember Tomorrow

05. Helpless (Live at Rasputin Music)

06. Hit the Lights (Live at Rasputin Music)

07. The Four Horsemen (Live at Rasputin Music)

08. Ride the Lightning (Live at Rasputin Music)

09. Fade to Black (Live at Rasputin Music)

10. Jump in the Fire (Live at Rasputin Music)

11. For Whom the Bell Tolls (Live at Rasputin Music)

12. Creeping Death (Live at Rasputin Music)

13. Metal Militia (Live at Rasputin Music)

14. Hardwired (Live in Minneapolis)



Deluxe Box Set (3LP plus 1CD):



Disc One Side A:



01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. Now That We're Dead



Disc One Side B:



01. Moth Into Flame

02. Am I Savage?

03. Halo On Fire



Disc Two Side C:



01. Confusion

02. Dream No More

03. ManUNkind



Disc Two Side D:



01. Here Comes Revenge

02. Murder One

03. Spit Out the Bone



Disc Three Side E (Bonus):



01. Lords of Summer



Disc Three Side F (Bonus):



01. Hardwired (Live in Minneapolis)



Bonus-CD:



01. Ronnie Rising Medley

02. When a Blind Man Cries

03. Remember Tomorrow

04. Helpless (Live at Rasputin Music)

05. Hit the Lights (Live at Rasputin Music)

06. The Four Horsemen (Live at Rasputin Music)

07. Ride the Lightning (Live at Rasputin Music)

08. Fade to Black (Live at Rasputin Music)

09. Jump in the Fire (Live at Rasputin Music)

10. For Whom the Bell Tolls (Live at Rasputin Music)

11. Creeping Death (Live at Rasputin Music)

12. Metal Militia (Live at Rasputin Music)