Die Herren von METALLICA haben verlauten lassen, dass sie zu jedem Song ihres neuen, am 18. November erscheinenden Albums "Harwired... To Self-Destruct" ein Video filmen werden. Die Band begründet diese Entscheidung wie folgt:

"In Zeiten, in denen YouTube der größte TV-Sender der Welt ist, dachten wir uns, dass wir einfach zu jedem Song auf der Platte ein Video raushauen. Natürlich ist der Aufwand, zwölf Musikvideos aufzunehmen, ziemlich irre - vor allem, wenn man nebenbei noch versucht, ein Album zu promoten und man überall gleichzeitig sein muss, damit nichts vorzeitig an die Öffentlichkeit dringt. Es ist verrückt, aber es macht auch ziemlich viel Spaß."