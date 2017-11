England, USA, Deutschland - diese Länder werden gemeinhin als die traditionellen Ursprungsstätten des Heavy Metal betrachtet. Aber wie sieht es eigentlich im Rest der Welt aus? Gibt es Metal-Bands aus den Arabischen Emiraten? Was hören Headbanger in Algerien? Hat Afghanistan einen Heavy Metal-Underground? Diese und viele weitere Fragen such das Buch "Metallisierte Welt" zu beantworten, das Anfang 2018 in den Handel kommen wird. Auf der offiziellen Facebook-Seite wird der Titel wie folgt angekündigt:

"

Noch hinter den höchsten Bergen, in den größten Wüsten und auf den kleinsten Inseln finden sich ein paar wackere Metalheads, die sich zu Bands zusammengeschlossen haben, Konzerte geben und Metal-Kultur leben.



Doch wie fühlt sich ein Black-Metaller im sonnigen Kuba und welche Risiken birgt es, in Saudi-Arabien in einer härteren Musikgruppe zu spielen? Wie denkt ein Metalhead im von Bürgerkriegen zermürbten Libanon über die Glorifizierung von Gewalt in martialischen Songtexten und was geht eigentlich in der regionalen Szene von Madagaskar? Wie steht es in all diesen Ländern ganz generell um die gesellschaftliche und politische Akzeptanz dem Metal gegenüber?



„Metallisierte Welt – Auf den Spuren einer Subkultur“ dokumentiert in über 30 Band-Interviews die Suche nach Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Metal in unserer tatsächlich bis in den letzten Winkel „metallisierten Welt“.



Das Buch zum gleichnamigen Special auf Metal1.info wird Anfang 2018 über Hirnkost, vormals Archiv der Jugendkulturen Verlag erscheinen. Sobald es ein konkretes VÖ-Datum gibt, erfahrt ihr es hier!"