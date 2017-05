Der ehemalige HANOI ROCKS-Frontmann und umtriebige Solokünstler MICHAE MONROE wird am 30. Juni ein Best-Of-Album mit dem schlichten Titel "The Best" veröffentlichen. Selbige Sammlung soll Songs von 1987 bis 2017 umfassen und damit die gesamte 30-jährige Karriere des Rock 'n' Rollers umfassen.