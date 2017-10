METALLICA-Gitarrist Kirk Hammett wird als Gastmusiker auf dem kommenden MICHAEL SCHENKER FEST-Album mitwirken, dem Projekt um Gitarrenfex Michael Schenker [ex-SCORPIONS, ex-UFO].



Aufgenommmen wurden Hammetts Gitarrenparts in einem Studio in Hawaii zusammen mit Produzent Michael Voss.

Laut Mainman Schenker werden beim kommenden MICHAEL SCHENKER FEST-Werk neben Hammett auch noch die M.S.G. [MICHAEL SCHENKER GROUP]-Sänger Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley, sowie Doogie White, der bei MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK mitwirkt, mit von der Partie sein.



Die neue MICHAEL SCHENKER FEST-LP wird Anfang 2018 via Nuclear Blast in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen.