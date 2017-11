Die um Gitarrenlegende Michael Schenker [u.a. Ex-SCORPIONS, Ex-UFO, MICHAEL SCHENKER GROUP] versammelten MICHAEL SCHENKER FEST werden Anfang 2018 ein neues Album mit dem Titel "Resurrection" über Nuclear Blast veröffentlichen. Mit "Warriror" soll schon in Bälde die erste Single von der kommenden Platte erscheinen.



"Resurrection" wird Beiträge von Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley, also allen drei Sängern, die über die Jahre bei MICHAEL SCHENKER GROUP gesungen haben, enthalten. Zusätzlich wird Doogie White [u.a. Ex-RAINBOW], der bei MICHAEL SCHENKER`S TEMPLE OF ROCK singt, auf dem Album zu hören sein. Obendrein kann niemand Geringerer als METALLICA-Gitarrist Kirk Hammett auf der Scheibe mit einem Gastsolo gehört werden.