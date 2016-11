Die hessischen Death/Thrasher MINDREAPER verschanzen sich ab dem 28. November bei Andy Classen im Stage One Studio, um ihr zweites Album „Mirror Construction“ aufzunehmen.



Die Band war in diesem Jahr als Support von SIX FEET UNDER auf Deutschlandtour unterwegs und für März 2017 ist eine Russland-Tour angesetzt.





Weitere Details zum neuen Album werden in der nächsten Zeit bekannt gegeben.





Bandbesetzung:



Marcel Bangert (Guitar)



Sebastian "Sucking" Rehbein (Vocals)



Christian "Ens" Schoenke (Bass)



Manuel "Kneul" Nozulak (Drums)