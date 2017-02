Die Death/Thrasher MINDREAPER sind derzeit im Stage One Studio bei Andy Classen dabei, ihr neues Album "Mirror Construction (... a disordered World)" einzuspielen. Die Aufnahmen werden bald abgeschlossen sein, auch das Mastering wird Andy Classen übernehmen.



Heute veröffentlicht die Band einen weiteren Studiotrailer mit Christian „Ens“ Schoenke und Marcel Bangert, in dem es um die Aufnahmen für Bass & Gitarre geht.









Im Anschluss an die Aufnahmen machen sich MINDREAPER auf die Reise. Die Band wurde im März für eine Headlinertour durch Russland gebucht, deren Daten in der nächsten Zeit veröffentlichen werden.