Die Industrial Metal-Titanen MINISTRY haben einen Vertrag mit dem Donzdorfer Traditions-Label Nuclear Blast abgeschlossen. Zudem hat die Band um Frontmann Al Jourgensen gerade die Aufnahmen zu ihrem neuen Album "AmeriKKKant" abgeschlossen, das aller Voraussicht nach Anfang 2018 erscheinen soll. "AmeriKKKant" wird Gast-Beiträge von DJ Swamp [Beck], Burton C. Bell [FEAR FACTORY], Arabian Prince [N.W.A.] and Lord Of The Cello enthalten.