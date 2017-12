Die Industrial Metal-Veteranen von MINISTRY werden ihr neues Album, "AmeriKKKant", am 09. März 2018 via Nuclear Blast Records veröffentlichen.



Als Gastmusiker werden dabei u.a. DJ Swamp (BECK), Burton C. Bell (FEAR FACTORY) und Arabian Prince (N.W.A.) mit von der Partie sein, produziert hat Mainman Al "Alien" Jourgensen persönlich, aufgenommen wurde in den kalifornischen "Caribou Studios" in Burbank und die Trackliste zu "AmeriKKKant" liest sich wie folgt:



01. I Know Words

02. Twilight Zone

03. Victims Of A Clown

04. TV5/4Chan

05. We're Tired Of It

06. Wargasm

07. Antifa

08. Game Over

09. AmeriKKKa



Hier das offizielle Musikvideo zu dem Song "Antifa":