Laut MONSTER MAGNET-Mainman Dave Wyndorf sind die Aufnahmen zu einem Album der Band "nahezu fertig", der Mix sei für März geplant und die Veröffentlichung könnte für Sommer 2017 angepeilt werden.

Der Nachfolger zu "Last Patrol" von 2013 wird derzeit in Long Branch bei "Shorefire" aufgenommen, anschließend geht es ins "Studio 13" in Red Bank, das Studio von MONSTER MAGNET-Gitarrist und Koproduzent Phil Caivano [ex-BLITZSPEER], um die Leadgitarren und den Gesang aufzunehmen.

Laut Wyndorf darf man für die kommende LP "kürzere Songs, kämpferische Musik mit Psych-Elementen im Garage Rock-Kontext" erwarten und es wird die vorerst letzte Veröffentlichung für Napalm Records darstellen.



MONSTER MAGNETs immer noch aktuelle Scheibe, "Cobras And Fire (The Mastermind Redux)", wurde im Oktober 2015 ebenfalls via Napalm veröffentlicht.