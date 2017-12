Die Space Rocker von MONSTER MAGNET um Mainman Dave Wyndorf werden ihr mittlerweile elftes Album, "Mindfucker", am 22. März 2018 via Napalm Records veröffentlichen und die Trackliste dazu liest sich wie folgt:



01. Rocket Freak

02. Soul

03. Mindfucker

04. I'm God

05. Drowning

06. Ejection

07. Want Some

08. Brainwashed

09. All Day Midnight

10. When The Hammer Comes Down





MONSTER MAGNETs immer noch aktuelles Album, "Cobras And Fire [The Mastermind Redux]", wurde im Oktober 2015 in den Fachhandel gebracht.





MONSTER MAGNET ist:



Dave Wyndorf - Vocals, Guitar

Garrett Sweeny - Guitar

Phil Caivano - Guitar

Chris Kosnik - Bass

Bob Pantella - Drums