MONSTER MAGNET bringen ein neues Album heraus. "Mindfucker" kommt am 23. März 2018 in die Läden.



Hier die dazu gehörigen Tourdaten:



MONSTER MAGNET live on tour:



03.05.18 DE - Wiesbaden / Schlachthof

04.05.18 DE - Berlin / Desertfest Berlin

05.05.18 NL - Nijmeden / Doornroosje

06.05.18 UK - London / Desertfest London

08.05.18 DE - Cologne / Live Music Hall

09.05.18 DE - Saarbrucken / Garage

11.05.18 ES - Bilbao / Santana 27

12.05.18 ES - Madrid / Sala Riviera

14.05.18 CH - Pratteln / Z7

15.05.18 IT - Milan / Alcatraz Club

16.05.18 DE - Bochum / Zeche

18.05.18 DE - Nuremburg / Hirsch

19.05.18 NL - Groningen / Vera

21.05.18 DK - Copenhagen / Pumpehuset

22.05.18 SE - Stockholm / Debaser Strand

23.05.18 NO - Oslo / Blâ

24.05.18 SE - Malmö / Kulturbolaget (KB)

26.05.18 DE - Bremen / Schlachthof

28.05.18 BE - Leuven / Het Depot

29.05.18 BE - Ghent / Vooriut

31.05.18 UK - Manchester / Gorilla

01.06.18 UK - Glasgow / The Garage

02.06.18 UK - Belfast / Limelight

03.06.18 IR - Dublin / The Tivoli