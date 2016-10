Nachdem sein neues Album 'Inverted Grasp Of Balance' letzten Monat über Metal Blade Records veröffentlicht wurde, ist MONTE PITTMAN stolz darauf, heute sein neues Video zu dem Albumtrack 'Guilty Pleasure' veröffentlichen zu dürfen.



Gefilmt im Beauty & Essex in Las Vegas, NV, ist Leanna Decker [Model und Playboys Cybergirl des Jahres 2012] die Hauptdarstellerin. Vince Edwards hat Regie geführt.







'Inverted Grasp Of Balance'

1. Panic Attack

2. Arisen in Broad Daylight

3. Guilty Pleasure

4. The Times Are Changing

5. Double Edged Sword

6. Cadabra

7. Pride Comes Before the Fall

8. California

9. Be Very Afraid

10. Obliterated

11. Skeleton Key

12. New Blood Keeps Us Alive